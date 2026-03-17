１７日の浦和競馬１２Ｒで佐野遥久騎手（１９）＝川崎・久保秀＝が、デーレーチョップに騎乗し、４角先頭から押し切り、地方競馬通算１００勝を達成した。２４年４月１日の初騎乗から１４８３戦目で。区切りの勝利に「本当は地元（２日〜６日の川崎開催）で決めたかったのですが、１００勝をできて素直にうれしいです。減量をとりたいので早く次の１０１勝目を挙げたい。重賞も何とか獲りたいですね。これで気持ち良く眠れます