アメリカ・ミネソタ州でカメラが捉えたのは、パトカーに追い詰められた逃走車です。警察官に銃を向けられ観念したかと思いきや…、再び逃走を図ります。すでにタイヤはパンクし、まともに走れない状態です。しかし、パトカーと壁に挟まれ再びストップ。車の中から1人が顔を出し、ついに白旗かと思いきや…。アクセル全開！車体から煙を上げながらパトカーを押しのけようとします。最後はパトカーが車体を押し当て、ようやく動きを