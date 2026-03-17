小技も決め、練習試合に快勝した横浜＝大阪府内（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜は１７日、大阪府内で大商大堺と練習試合を行い、１４−２（８イニング）で快勝した。１点を先制した横浜は三回、小野舜友の適時二塁打や川上慧の犠飛などで３点を追加。五回は小野に再び適時打が飛び出し、相手を突き放した。投手陣は先発の織田翔希が２回、２番手の小林鉄三郎が３回を投げ、