読売テレビの黒木千晶アナウンサー（32）が17日、読売テレビ「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後4時50分＝関西ローカル）に出演し、同番組を同日で卒業することを発表した。番組の最後に共演するバルセロナ五輪アーティスティックスイミングの銅メダリストの奥野史子氏らから花束を受け取った黒木アナは「きょうで9年間、担当してきましたten．を離れることになりました。新人アナウンサーのころからお世話になり、視聴者