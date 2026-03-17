湾岸Ｓでオープン入りしたマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は横山典弘騎手＝美浦・フリー＝とのコンビで日経賞（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目指す。小倉牝馬Ｓ４着のテレサは福島牝馬Ｓ（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）へ向かう。米子城Ｓ６着のテイエムスパーダは韋駄天Ｓ（５月２４日、新潟競馬場・芝１０００メートル）からアイビスサマーダッシュ（８月