女優の戸田恵梨香が１７日までにＳＮＳを更新。ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の共演者とのオフショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」と書き出すと女優の山口紗弥加との２ショットを披露。ギャルピース姿を公開し、「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージベース芝居山口紗弥加演じるのが私ということで一香はフラームで