◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの野村佑希内野手が、オープン戦１号を放った。「７番・二塁」でスタメン出場すると、２点を追う２回２死一塁、ＤｅＮＡ先発・デュプランティエのスライダーを捉えた。左翼ブルペンに飛び込む同点の１号２ラン。「早めにタイミングを取った結果、変化球にもいい反応ができました」と胸を張った。この日は、キャンプから挑戦中の二塁でスタメン出場。