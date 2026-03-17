日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市・神山雄一郎所長）第１２９、１３０期生の卒業記念レース最終日が１７日行われた。北海道出身では２人の選手が出場した。吉田恵利（２２）＝清尚学院高出＝は苦しい苦しい養成所生活を乗り越えた。２０２４年７月の訓練中に落車。首の骨を骨折し、さらに脳挫傷の重傷を負った。一時は諦めかけたが、どうしても選手になりたいという強い気持ちが残っていた。休学後、復学するためのタイム測定