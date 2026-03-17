◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）幕内・一山本（放駒）が先代の師匠で１５日に死去した元大関・若嶋津の日高六男さんへ弔いの１勝を挙げた。立ち合いで低く当たり、左四つに。相手の投げに乗じて体を寄せて寄り切った。物言いこそついたが軍配は変わらなかった。「立ち合いが良かった。相手を見て、自分の相撲を取れた」とうなずき、５勝５敗の五分に戻した。若嶋津さんの悲報は８日目夜に聞いた。９