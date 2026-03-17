【女子旅プレス＝2026/03/17】17日、福岡市早良区百道浜（ももちはま）に新ホテル「福岡プリンスホテル ももち浜」が開業。地上20階建て、全229室がオーシャンビューという圧倒的なロケーションを誇り、福岡市内初となる「プリンスホテル」ブランドの誕生となる。【写真】“九州最大数”約200店舗集結「三井アウトレットパーク 福岡」2027年春開業へ◆福岡の海を感じるアーバンリゾートホテル福岡空港から車で約20分の百道浜に位置