登場頻度が高い肉が主役のおかずは、〈下味冷凍〉するのがおすすめ。肉に下味をつけた状態でカットした野菜やきのこなどといっしょに冷凍します。こうすることで、食材を無駄なく使えるうえ、平日のごはん作りの手間を格段に減らすことができます。また、〈下味冷凍〉をすることで食材の日もちがぐっと長くなり、家庭内のフードロスを減らせるのも、魅力です。今回ご紹介する「自家製ミールキット」は、「鶏もも肉としいたけの照り