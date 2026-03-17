鹿児島県人事異動一覧 鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。 来年度、課長級以上に占める女性職員の割合は今年度より4人多い73人で、16.1%と過去最高を更新します。 しています。部長級の主な人事 ▼総合政策部長には、 新川 康枝 保健福祉部子ども政策局長が、 ▼環境林務部長には、 向井 一幸 総括危機管理防災監兼危機管理防