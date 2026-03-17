知人の男性に包丁を突きつけて脅した疑いで72歳の女が逮捕されました。 暴力行為等処罰法の疑いで逮捕されたのは、住居と職業が不詳で本籍が宮崎県小林市の72歳の女です。 警察によりますと女は17日正午前、鹿児島県内の住宅でこの家に住む75歳の男性の首元付近に包丁を突きつけ「一緒に死んでやる」と脅した疑いです。女は、「包丁は向けていない」と容疑を否認 女と男性は知人関係で、2人で男性の自宅にいた際に公的機関の複