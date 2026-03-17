乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月12日（木）の放送では、小学校を卒業する生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「私は、今年3月に6年間通った小学校を卒業します。最近は、卒業式の練習が始まったり、 放課後に友達と『あともう少しだね』って話したりすることが