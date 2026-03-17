福岡県嘉麻市でことし1月、広場の物置小屋に放火したなどとして2度逮捕された男性が不起訴となったことが分かりました。3月13日付で不起訴となったのは、福岡県嘉麻市の46歳の男性です。男性はことし1月、自宅近くで他人の家の庭の枯れ草などに火をつけたとして逮捕され、その後、広場の物置小屋に放火したとして、再逮捕されました。警察の調べに対し、男性は容疑を否認していました。不起訴の理由について、福岡地検飯塚支部は「