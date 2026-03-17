独ＺＥＷ 中東情勢の緊迫化によりエネルギー価格が急騰、インフレ圧力が高まる これにより、回復の兆しが見え始めたばかりのドイツ経済の回復ペースが鈍化するリスク高まっている これらの影響がどの程度強くなるかは、紛争の激しさと期間次第 金融市場の専門家たちは、紛争が早期に解決することについて懐疑的