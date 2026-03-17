お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が17日、自身のXを更新。鬼越トマホークの良ちゃんが15日、自身のXで、ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』の“裏事情”についてつづったことを受け、2日越しに“反応”した。【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾“大胆な変化”見せる良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！あとケータリングがそも