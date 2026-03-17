今月、富山市の国道交差点で親子2人が死亡した事故で、危険運転致死の疑いで逮捕された男の知人がKNBの取材に応じました。知人は「これまでにも法定速度を超えるスピードで走る姿を見るなど、運転マナーが悪かった」と話しています。杉林容疑者の知人「今回の事故は許せないことなので、正直がっかり。反省してほしい」こう話すのは、危険運転致死の疑いで逮捕された杉林 凌容疑者を以前から知る県内の男性です。6年ほ