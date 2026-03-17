土地取引の目安となる地価がきょう公示されました。富山県内では、住宅地の平均が平成のバブル期以来、33年ぶりに上昇するなど上向きとなっています。吉田記者がお伝えします。公示された地価は、今年1月1日時点の土地1平方メートルあたりの価格で、県内の調査対象は、住宅地や商業地など228地点です。住宅地の平均は去年は横ばいでしたが、今年は33年ぶりに上昇に転じました。上昇するのはバブル期以来です。吉田颯人記者「