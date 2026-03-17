インタビューに応じるスズキのインド子会社マルチ・スズキの竹内寿志社長（共同）【ニューデリー共同】スズキのインド子会社マルチ・スズキの竹内寿志社長は17日、シェア首位のインド市場で車種を拡充していく方針を表明した。ニューデリーの本社で共同通信などのインタビューに応じ「急速に拡大するスポーツタイプ多目的車（SUV）の市場でシェアを取っていく」と述べた。インドはスズキのグループ販売の約5割を占める。日系他