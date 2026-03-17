◇オープン戦巨人―ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の育成3年目の平山功太内野手（22）が17日のヤクルトとのオープン戦に「1番・中堅」で先発。0―2の5回の第3打席、左翼スタンドに文句なしのOP戦2号ソロを放った。5回1死走者なし。フルカウントから松本健の6球目を見事に振り抜いた。打った瞬間に分かる打球は、左翼スタンドに飛び込み、チーム1番乗りの2号到達となった。1軍合流初日だった15日の日本ハム戦に「1