◇プロ野球 オープン戦 巨人-ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人の平山功太選手が2試合連続ホームランを放ちました。平山選手はこの日「1番・センター」でスタメン出場。第1打席と第2打席はピッチャーゴロに倒れました。迎えた第3打席、ヤクルト先発の松本健吾投手のフォークを捉えると打球はレフトスタンドへ。見事2試合連続ホームランとなりました。平山選手は23年育成ドラフト7位で入団し今季3年目の22歳。15日の日本ハム戦でオー