日本サッカー協会(JFA)は17日、U-21日本代表が韓国遠征を行うことが決まったと発表した。当初はトルコ遠征でU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦する予定だったが、中東情勢の悪化によって中止となっていた。U-21日本代表はロサンゼルス五輪の中心世代。27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と対戦する。韓国とはU23アジア杯以来の再戦。今回も今年9〜10月に行われるアジア大会に備え、2学年上のチーム編成をす