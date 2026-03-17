野球日本代表・侍ジャパンが3月15日、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」準々決勝でベネズエラに5―8で敗れ、連覇を逃した。試合直後のXでは「ネトフリ解約」がトレンド入り。日本国内で今大会の独占パートナーとしてライブ配信をしてきたNetflixに、WBC視聴目的で加入していたユーザーの投稿が一気に広がった。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日