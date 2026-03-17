原材料価格の値上げを販売済みのものまで遡って適用し、差額分を負担させたとして、公正取引委員会が再発防止の勧告です。 【写真を見る】“販売後に”値上げ適用で取引先が約4500万円負担 公正取引委員会が松尾製作所に全国初の勧告 愛知の自動車部品メーカー 再発防止の勧告を受けたのは、愛知県大府市に本社を置く自動車部品メーカー･松尾製作所です。 公正取引委員会によりますと松尾製作所は、鉄