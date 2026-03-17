平田知事の就任後初めてとなる県議会一般質問が17日から始まりました。 平田知事は、新幹線西九州ルートの全線フル規格化に向けて来週、佐賀県知事と面会する方針を明らかにしました。 （平田知事） 「来週には佐賀県の山口知事へ就任のあいさつに伺う方向で調整しており、山口知事と信頼関係を構築し全線フル規格による整備の早期実現に向け全力を注ぐ」 3月2日に就任し、初の県議会一般質問に臨んだ平田知事