幻の和牛ともいわれる『尾崎牛』を、リーズナブルに味わえます。 長崎スタジアムシティ内の焼き肉店などで、新プランが提供されることになり、メディアに公開されました。 脂の融点が低く、さっぱりとした甘みと赤身のうまみが特徴の『尾崎牛』。 流通量が少ないことから、“幻の和牛” とも呼ばれています。 この尾崎牛を味わえるのは… 「スタジアムシティホテル長崎」の14階で 5店舗を展開する