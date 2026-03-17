○笑美面 [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.3％にあたる17万5000株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月24日から6月30日まで。 ［2026年3月17日］ 株探ニュース