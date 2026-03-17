―政府は対策予算を8.3倍へ異例の拡充、人流解析や価格最適化が商機を掴む― 訪日外国人客数（訪日外客数）の急激な増加を受けて、各地でオーバーツーリズム（観光公害）が顕在化している。政府は3月10日、日本を訪れる外国人を事前に審査する「電子渡航認証制度（JESTA）」の創設などを盛り込んだ入管難民法の改正案を閣議決定し、2028年度からの導入を目指すとした。また、訪日客向け消費税免