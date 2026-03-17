十島村の中之島で60代の上司の男性の首を包丁で切りつけ殺害しようとしたとして、逮捕・送検された男（73）が殺人未遂の罪で起訴されました。殺人未遂の罪で起訴されたのは、十島村中之島の無職、生一男被告（73）です。起訴状などによりますと生被告は、2月23日の午後9時45分ごろ十島村の中之島の自身が務める土木会社の出張所で60代の上司の男性の首を包丁で切りつけ、殺害しようとしたとされています。男性は、首に長さ約