※4月6日、東証スタンダード市場に上場予定のシステムエグゼ [東証Ｓ]は17日、仮条件を発表した。 ●システムエグゼ 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月6日 事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト ウェアプロダクトの提供 仮条件：900円～950円 想定発行価格：950円 上場時発行済み株式数：523万4000株 公募(新株発行)