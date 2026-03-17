指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉を販売していた問題です。これまでに県内6つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていたことがわかっています。鹿屋市と枕崎市の職員が17日、水迫畜産へ立ち入り調査を行いました。（記者）「鹿屋市と枕崎市の関係者が水迫畜産に立ち入り調査に入る」17日朝、鹿児島市喜入瀬々串町の水迫畜産の加工工場に立ち入り調査を行ったのは、鹿屋市と枕崎市の職員です。水迫畜産が牛肉の種