土地の取引価格の指標となる県内の公示地価についてお伝えします。 ◇公示地価とは 国は毎年、1月1日時点の1平方メートルあたりの土地の適正な価格を示していてその「地価」が不動産の売買や税金計算の基準とされています。 県内では今年、20の市や町の、計258地点で調査が行われました。 ◇土地価格の平均変動率 土地価格の前年からの上げ幅や下げ幅を示す平均変動率は県全体で「1.2％」と横ばい