さすが多人数乗りのSUV!!雪道での安心感は抜群！ マツダのCX-80は3列シートと大柄なボディで、とくにファミリー層に人気のある大型SUVです。パワーユニットもPHEVにディーゼルハイブリッド、純ディーゼルモデルと3種を揃えて非常に選びやすくなっています。そんなCX-80を雪上で全開走行する機会に恵まれました。 ステアリングを握るのは、SUV大好き、4WD使いとして名高いレーシングドライバーの中谷明彦さんです。イイところ