熊本大学が半導体関連企業の調査研究など行う会社の設立を発表しました。会社の名前は「熊大総研」。大学の研究を民間企業に生かすことが目的です。熊本大学が設立を発表した「株式会社熊大総研」。熊大のこれまでの研究を産業にも生かすため、半導体関連企業などの経営を調査・研究します。 そして企業のニーズを大学に伝えるなど企業と大学の橋渡し役を担います。また、大学への寄付や地元企業の支援も行います。社長に