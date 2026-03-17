ボートレース大村「ミッドナイトボートレースin大村12」は18日から5日間の日程で幕を開ける。優勝候補と目されるのが上平真二（52＝広島）。目下、2場所連続優出中とリズムは悪くない。また、当地では5場所連続優出中（その内1回優勝）だ。今節手にした74号機は注目度が高い。前操者の新田雄史は周年記念で予選トップ通過。優勝こそ逃したが出足は抜群だった。ただ、前節とは気温が全く違う。上平によれば「回っていない。