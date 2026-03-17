全国各地で桜の開花が相次いでいます。熊本の桜はどうでしょうか。開花宣言の基準となる熊本の標本木を取材しました。■山本紗英子アナ「手元の温度計は25℃を超え夏日です！熊本の桜は、咲いているのでしょうか？」熊本市西区にある標本木のソメイヨシノ。17日午後、気象台の職員が観測すると…。 ■熊本地方気象台・村上龍二さん「まだですね。（去年は）1番（全国で早い開花）だったんですけれど今年は残念でした」それでも