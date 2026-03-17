野球日本代表「侍ジャパン」としてWBC(ワールドベースボールクラシック)に出場した巨人の大勢投手は17日、「何もできなかった。自分の中でも不完全燃焼の部分がありました」と侍ジャパンの活動を振り返りました。日本は準々決勝のベネズエラ戦で敗戦。前日、日本に帰国しました。大勢投手はこの日、休み返上で練習に参加。「自分の実力が通用しなかったことを肌で感じた。今まで通りにやっていてもまた同じ結果になる。普通じゃだ