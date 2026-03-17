元SKE48でプロ雀士の川嶋美晴（23）が17日、自身のXを更新。体調不良で入院したことを明かした。「体調不良のため入院となり、27日までのお仕事をお休みさせていただくことになりました」と報告。「ご心配とたくさんのご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません」と謝罪し、「一日でも早く回復できるよう努めてまいります」とつづった。15日に行われた東海プロアマ第1節では「プロアマゲストの途中で退席」したことを謝罪。