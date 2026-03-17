アメリカ・ジョージア州でカメラが捉えたのは、恐怖の瞬間。少年：見知らぬ成人男性に襲撃された。奥から歩いてくる1人の男。そこへ少年たちが乗った2台の自転車が現れました。すると突然、男は腰を落とし手をたたきます。そして乗っていた少年ごと自転車をなぎ倒すと、そのまま立ち去っていきました。男は一体どこへ…。警察は監視カメラの映像などをもとに、男を特定。居場所を突き止めることに成功しました。そして向かったのは