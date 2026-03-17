2025年度芸術選奨の贈呈式に出席し、あいさつするタレントの清水ミチコさん＝17日午後、東京都内文化庁は17日、2025年度芸術選奨の贈呈式を東京都内のホテルで開いた。文部科学大臣賞を受賞したタレントの清水ミチコさん（66）は「小さい頃から口が悪かったので、大きな賞とは無縁だと思っていた」とあいさつし、会場の笑いを誘った。人気アニメ「鬼滅の刃」主人公の竈門炭治郎を演じて新人賞に輝いた声優の花江夏樹さん（34）は