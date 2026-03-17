お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」を巡る後輩芸人の“告白”に言及した。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！」と告白。「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケ