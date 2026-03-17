俳優の山時聡真（２０）と菅野美穂（４８）が１７日、都内でＷ主演を務める映画「９０メートル」（２７日公開）の舞台あいさつ付きチャリティー上映会に、中川駿監督（３８）と出席した。難病を抱えるシングルマザーと、その母を支える息子の絆を描いた感涙物語で、息子の藤村佑役を演じた山時は、会場に母親が来ていたと明かし「母は、来られないと言っていたんですけど、会場に入ったら来てました。すぐ分かって、びっくりし