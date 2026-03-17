3月16日午前10時過ぎ、沖縄県名護市の辺野古の沖合で、研修旅行にきていた京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船「不屈」と「平和丸」の2隻が転覆。女子高校生の武石知華さんと船長の金井創さんが亡くなった。社会部記者が言う。「生徒たちは高校の平和学習で現地を訪れていました。当時現場では波浪注意報が出されていました。2隻は普段は辺野古の工事に抗議する際に市民団体が使用している船で、船を運航する団体の