ミュージシャンの松山千春が、3月15日に放送されたラジオ番組『松山千春 ON THE RADIO』（FM NACK5）で、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表に物申し、波紋を呼んでいる。「WBC前大会は日本代表が優勝しており、今大会でも連覇が期待されていました。しかし、準々決勝でベネズエラに敗戦し、まさかのベスト8止まりに。松山さんは『まだむしゃくしゃした気持ちが私も残ってましてね。なんで負けたんだろう、み