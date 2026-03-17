3月16日、ユニクロの公式Xが更新され、女優・綾瀬はるかが出演するCMが、今年も放送開始されることが告知された。だが、このCMは、2025年に少なからず波紋を広げていたことが記憶に新しい。「今回、放送開始が発表されたのは、同社のブランド『エアリズム』のブラトップのCMです。綾瀬さんは、2021年から同社の『LifeWear』のスペシャルアンバサダーに就任し、多くのCMに出演しており、エアリズムのCMも、2025年3月から春〜夏の