3月16日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が話題となっている。MCを務めるマツコ・デラックスが、2月9日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）に電話出演した際、首の手術を受け入院中であることを明かし、『月曜から夜ふかし』も欠席。『月曜から夜ふかし』は約1カ月、放送がなく、3月2日には過去の傑作選が放送された。3月9日にも放送はなく、今回が久々の“通常回”だった。もうひとりのMC、村上信五は番組冒頭、い