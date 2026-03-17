3月17日までに、タレントの熊田曜子が自身のInstagramを更新。写真集撮影でのオフ動画をアップしたのだが、その露出度の高さに驚きが広がっている。熊田は、《写真集「GRAVITYLESS」》と題した投稿をアップ。2026年3月18日に発売が予定されている41冊めとなる写真集の撮影の様子を動画で公開した。「アップされた動画には、ソファーに横たわり、カメラを向けられている熊田さんが映っていました。しかし、その姿はほぼ裸。手で