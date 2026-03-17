ノルディックスキー複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（３７＝北野建設）が１７日、現役最後の試合を終えて羽田空港に帰国した。空港で取材に応じた渡部は、引退試合のＷ杯オスロ大会（１５日、ノルウェー）を３８位で終え「一瞬一瞬がすごく素晴らしくて、たくさんの方から愛と敬意を感じた１日だった」と万感の思い。自身の競技生活は「本当に幸せな競技人生だった。もうそれ以上のことはない」と充実した表情を