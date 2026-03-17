ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にアニメーション作品『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始する。価格はブルーレイ＋DVD セットが5,390円、4K UHD+ブルーレイ セットは7,590円。ブルーレイ+DVD セットにコンプリート・ケースが付属した数量限定版も発売となる。価格はブルーレイ＋DVD セットと同じ5,390円。DVD単体の販売も行われ、こちらの価格は4,070円